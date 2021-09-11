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«Наполи» на своем поле победил «Ювентус»

21:05
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«Наполи» нанес поражение «Ювентусу» в матче 3-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Наполи» с 9 очками возглавил турнирную таблицу Серии А. У «Ювентуса» лишь 1 набранное очко после трех туров и 16-е место в таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (0:1)

Голы: Мората, 10 (0:1). Политано, 57 (1:1). Кулибали, 85 (2:1).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 90), Кулибали, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса, Эльмас (Унас, 46), Руис, Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимен (Петанья, 90).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмси, 72), Мората (Кин, 82), Бернардески, Кулушевски.

Предупреждения: Эльмас, 31. Локателли, 45. Лосано, 88.

Судья: Иррати (Италия).

11 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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