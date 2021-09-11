«Наполи» на своем поле победил «Ювентус»
«Наполи» нанес поражение «Ювентусу» в матче 3-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Наполи» с 9 очками возглавил турнирную таблицу Серии А. У «Ювентуса» лишь 1 набранное очко после трех туров и 16-е место в таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (0:1)
Голы: Мората, 10 (0:1). Политано, 57 (1:1). Кулибали, 85 (2:1).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 90), Кулибали, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса, Эльмас (Унас, 46), Руис, Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимен (Петанья, 90).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмси, 72), Мората (Кин, 82), Бернардески, Кулушевски.
Предупреждения: Эльмас, 31. Локателли, 45. Лосано, 88.
Судья: Иррати (Италия).
11 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
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