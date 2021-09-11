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«Венеция» победила «Эмполи» и одержала первую победу в сезону

18:05
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«Венеция» победила «Эмполи» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Италии. Команда из Венеции выиграла со счетом 2:1.

Для «Венеции» это первая победа в сезоне.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Эмполи» — «Венеция» — 1:2 (0:1)

Голы: Анри, 13 (0:1). Окереке, 68 (0:2). Байрами, 89 — с пенальти (1:2).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Хендерсон, 83), Луперто, Маркицца, Исмайли (Тонелли, 46), Хаас, Бандинелли (Ди Франческо, 46), Байрами, Риччи (Штулац, 62), Кутроне, Манкузо (Пинамонти, 62).

«Венеция»: Леццерини (Мяенпя, 46), Чеккарони, Кальдара, Шнегг (Молинаро, 46), Маццокки, Вакка (Окереке, 67), Араму (Хейманс, 33), Фьордилино (Чрнигой, 54), Бузио, Анри, Йонсен.

Предупреждения: Исмайли, 7. Араму, 15. Леццерини, 34. Хаас, 44. Йонсен, 45+3. Хейманс, 86. Мяенпя, 88.

Судья: Рапуано (Италия).

11 сентября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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