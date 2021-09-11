«Венеция» победила «Эмполи» и одержала первую победу в сезону
«Венеция» победила «Эмполи» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Италии. Команда из Венеции выиграла со счетом 2:1.
Для «Венеции» это первая победа в сезоне.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Эмполи» — «Венеция» — 1:2 (0:1)
Голы: Анри, 13 (0:1). Окереке, 68 (0:2). Байрами, 89 — с пенальти (1:2).
«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Хендерсон, 83), Луперто, Маркицца, Исмайли (Тонелли, 46), Хаас, Бандинелли (Ди Франческо, 46), Байрами, Риччи (Штулац, 62), Кутроне, Манкузо (Пинамонти, 62).
«Венеция»: Леццерини (Мяенпя, 46), Чеккарони, Кальдара, Шнегг (Молинаро, 46), Маццокки, Вакка (Окереке, 67), Араму (Хейманс, 33), Фьордилино (Чрнигой, 54), Бузио, Анри, Йонсен.
Предупреждения: Исмайли, 7. Араму, 15. Леццерини, 34. Хаас, 44. Йонсен, 45+3. Хейманс, 86. Мяенпя, 88.
Судья: Рапуано (Италия).
11 сентября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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