«Ювентус» потерпел первое поражение с января, уступив «Наполи»
13 февраля «Наполи» дома одержал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол на 31-й минуте встречи забил форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье. Для 29-летнего футболита этот забитый мяч стал 100-м в составе лазурно-белых.
«Наполи» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» — 42 балла и третья строчка.
Для команды Андреа Пирло это поражение стало первым с 17 января. Тогда туринцы проиграли «Интеру» со счетом 0:2.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
«Наполи» — «Ювентус» — 1:0 (1:0)
Гол: Инсинье, 31 — с пенальти.
«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 64), Бакайоко, Инсинье (Лоботка, 88), Лосано, Политано (Руис, 65), Осимен (Петанья, 75).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу, де Лигт, Рабьо, Бентанкур (Кулушевски, 72), Криштиану Роналду, Куадрадо (Алекс Сандру, 46), Мората, Бернардески (Маккенни, 63), Кьеза.
Предупреждения: Ди Лоренцо, 23. Кьеллини, 30. Куадрадо, 45. Бакайоко, 56. Рабьо, 90+3.
Судья: Довери.
13 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Методология
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