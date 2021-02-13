Инсинье забил 100-й гол за «Наполи». Он отстает от Марадоны на 15 мячей
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье забил гол в ворота «Ювентуса» с пенальти на 31-й минуте матча 22-го тура чемпионата Италии.
Для 29-летнего аргентинского футболиста этот забитый мяч стал 100-м в составе клуба из Неаполя. Инсинье стал седьмым игроком в истории «Наполи», кому удалось забить 100 голов за команду.
На счету Диего Марадоны 115 мячей за «Наполи». Рекордсменом по результативности является Дрис Мертенс (130).
В текущем сезоне Инсинье провел 28 матчей за неаполитанцев, забил 9 голов и сделал четыре результативные передачи.
Most goals for Napoli:— Squawka Football (@Squawka) February 13, 2021
?? Dries Mertens (130)
?? Marek Ham??k (121)
?? Diego Maradona (115)
?? Attila Sallustro (108)
?? Edinson Cavani (104)
?? Antonio Vojak (103)
?? Lorenzo Insigne (100) ?
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