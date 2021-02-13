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Инсинье забил 100-й гол за «Наполи». Он отстает от Марадоны на 15 мячей

20:56
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье забил гол в ворота «Ювентуса» с пенальти на 31-й минуте матча 22-го тура чемпионата Италии.

Для 29-летнего аргентинского футболиста этот забитый мяч стал 100-м в составе клуба из Неаполя. Инсинье стал седьмым игроком в истории «Наполи», кому удалось забить 100 голов за команду.

На счету Диего Марадоны 115 мячей за «Наполи». Рекордсменом по результативности является Дрис Мертенс (130).

В текущем сезоне Инсинье провел 28 матчей за неаполитанцев, забил 9 голов и сделал четыре результативные передачи.

Наполи — Ювентус

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