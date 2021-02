Инсинье забил 100-й гол за «Наполи». Он отстает от Марадоны на 15 мячей

Most goals for Napoli:



?? Dries Mertens (130)

?? Marek Ham??k (121)

?? Diego Maradona (115)

?? Attila Sallustro (108)

?? Edinson Cavani (104)

?? Antonio Vojak (103)

?? Lorenzo Insigne (100) ?



Now part of an exclusive list. pic.twitter.com/47Styi4XO7