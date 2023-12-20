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«Наполи» впервые за 65 лет проиграл в Кубке Италии с разницей в 4 мяча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» разгромно уступил «Фрозиноне» (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

Неаполитанцы проиграли в Кубке Италии с разницей в 4 мяча впервые за 65 лет. В последний раз подобное случалось в 1965 году, когда «Наполи» с таким же счетом проиграл «Лацио».

«Наполи» с середины ноября возглавляет Вальер Маццарри. 62-летний специалист сменил Руди Гарсию.

Футбол
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
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3
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5
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6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
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8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
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