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Итальянский журналист не исключил возвращение Мозеса в «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист Симоне Тогна прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Виктора Мозеса в «Интер».

«Интер» ищет игрока на правый фланг, это может быть аренда или подписание свободного игрока, команда точно не будет платить зимой, это не вписывается в бюджет клуба. Я не слышал о том, что Мозес может перейти в «Интер», лично мне кажется это сомнительным, но на 100 процентов я бы это не исключал. Он уже был в команде, имеет хороший опыт. Вокруг «Интера» много имён, кто-то точно пополнит команду, но пока до этого далеко и конкретные фамилии сложно отследить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тогна.

Контракт 33-летнего нигерийца со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с нигерийцем.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005519974_italyanskiy_jurnalist_ne_isklyuchil_vozvraschenie_mozesa_v_inter
Виктор Мозес
ФК Интер (Интернационале)
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«Наполи» крупно проиграла «Фрозиноне» в Кубке Италии
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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Эмполи – Лацио
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22.12 20:30
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