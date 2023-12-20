«Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, бергамаски не планирует расставаться ни с кем из игроков атаки. Миранчук и Луис Муриэль, которые начинали сезон в качестве резервистов, могут рассчитывать на большее число игрового времени благодаря успешным выступлениям в последних матчах.

Миранчук отметился результативным действием в каждой из трех последних игр за «Аталанту». Он отдал по одной голевой передаче в матчах против «Милана» (3:2) и «Ракува» (4:0), а также забил в ворота «Салернитаны» (4:1) в последнем туре серии А.