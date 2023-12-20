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Сегодня, 12:26

«Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото AFP

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, бергамаски не планирует расставаться ни с кем из игроков атаки. Миранчук и Луис Муриэль, которые начинали сезон в качестве резервистов, могут рассчитывать на большее число игрового времени благодаря успешным выступлениям в последних матчах.

Миранчук отметился результативным действием в каждой из трех последних игр за «Аталанту». Он отдал по одной голевой передаче в матчах против «Милана» (3:2) и «Ракува» (4:0), а также забил в ворота «Салернитаны» (4:1) в последнем туре серии А.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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«Наполи» впервые за 65 лет проиграл в Кубке Италии с разницей в 4 мяча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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22.12 20:30
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Монца – Фиорентина
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Салернитана – Милан
 - : -
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Фрозиноне – Ювентус
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 - : -
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Сассуоло

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