«Наполи» сыграл вничью с «Вероной» и остался лидером серии А

«Наполи» и «Верона» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Джованни Симеоне. Джованни Ди Лоренцо на 18-й минуте сравнял результат. На 88-й минуте у «Вероны» был удален Даниэль Бесса, а на 90+3-й — Никола Калинич.

«Наполи» набрал 32 очка и остался лидером чемпионата. На очко меньше у «Милана», которому предстоит дерби с «Интером». У «Вероны» 16 очков и десятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Наполи» — «Верона» — 1:1 (1:1)

Голы: Симеоне, 13 (0:1). Ди Лоренцо, 18 (1:1).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Жуан Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 62), Замбо Ангисса (Мертенс, 86), Руис, Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен (Петанья, 90+1).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 84), Чеккерини, Давидович, Казале, Мигел Велозу, Барак (Бесса, 75), Тамез, Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

Предупреждения: Ррахмани, 31. Барак, 41. Мигел Велозу, 59. Давидович, 68. Бесса, 80. Калинич, 85. Осимхен, 87.

Удаления: Бесса, 88. Калинич, 90+3.

Судья: Айрольди.

7 ноября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».