«Удинезе» победил «Сассуоло»
«Удинезе» победил «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Команда из Удине одолела соперника на своем поле со счетом 3:2.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Удинезе» — «Сассуоло» — 3:2 (2:2)
Голы: Деулофеу, 8 (1:0). Берарди, 15 (1:1). Фраттези, 28 (1:2). Фраттези, 39 — в свои ворота (2:2). Бету, 51 (3:2).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир (Удогие, 36), Бекао, Перес, Молина, Арслан (Макенго, 16), Перейра, Уоллас, Деулофеу, Бету (Саксесс, 88).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр, Маньянелли (Матеус Энрике, 71), Фраттези (Харруи, 87), Траоре (Скамакка, 71), Дефрель, Берарди, Распадори.
Предупреждения: Арслан, 4. Феррари, 38. Мерт Мюльдюр, 67. Консильи, 82. Бету, 84. Макенго, 86.
Удаление: Макенго, 90.
Судья: Дионизи (Италия).
7 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
«Сампдория» — «Болонья» — 1:2 (0:0)
Голы: Сванберг, 47 (0:1). Торсби, 77 (1:1). Арнаутович, 78 (1:2).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 85), Йосида, Колли (Шабо, 73), Ауджелло (Мурру, 84), Кандрева, Экдаль, Торсби, Аскильдсен (Торрегросса, 68), Капуто, Габбьядини (Чьерво, 68).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Сков Ольсен, 46), Сумаоро, Хики, Теат, Медель, Сориано (Мбай, 84), Сванберг, Домингес (Бинкс, 84), Арнаутович (ван Хоэйдонк, 90+1), Барроу (Сансоне, 76).
Предупреждения: Хики, 11. Габбьядини, 33. Колли, 34. Экдаль, 90. Мурру, 90+3.
Судья: Манганьелло (Италия).
7 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю