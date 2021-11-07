Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Удинезе» победил «Сассуоло»

18:59
Теги:

«Удинезе» победил «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Команда из Удине одолела соперника на своем поле со счетом 3:2.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Удинезе» — «Сассуоло» — 3:2 (2:2)

Голы: Деулофеу, 8 (1:0). Берарди, 15 (1:1). Фраттези, 28 (1:2). Фраттези, 39 — в свои ворота (2:2). Бету, 51 (3:2).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир (Удогие, 36), Бекао, Перес, Молина, Арслан (Макенго, 16), Перейра, Уоллас, Деулофеу, Бету (Саксесс, 88).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр, Маньянелли (Матеус Энрике, 71), Фраттези (Харруи, 87), Траоре (Скамакка, 71), Дефрель, Берарди, Распадори.

Предупреждения: Арслан, 4. Феррари, 38. Мерт Мюльдюр, 67. Консильи, 82. Бету, 84. Макенго, 86.

Удаление: Макенго, 90.

Судья: Дионизи (Италия).

7 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Сампдория» — «Болонья» — 1:2 (0:0)

Голы: Сванберг, 47 (0:1). Торсби, 77 (1:1). Арнаутович, 78 (1:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 85), Йосида, Колли (Шабо, 73), Ауджелло (Мурру, 84), Кандрева, Экдаль, Торсби, Аскильдсен (Торрегросса, 68), Капуто, Габбьядини (Чьерво, 68).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Сков Ольсен, 46), Сумаоро, Хики, Теат, Медель, Сориано (Мбай, 84), Сванберг, Домингес (Бинкс, 84), Арнаутович (ван Хоэйдонк, 90+1), Барроу (Сансоне, 76).

Предупреждения: Хики, 11. Габбьядини, 33. Колли, 34. Экдаль, 90. Мурру, 90+3.

Судья: Манганьелло (Италия).

7 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Локомотив 1
1-й тайм

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
0