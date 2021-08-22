«Наполи» в меньшинстве обыграл «Венецию»

«Наполи» обыграл «Венецию» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Автором победного мяча стал нападающий Лоренцо Инсинье, которые реализовал пенальти на 62-й минуте. Отметим, что за несколько минут до этого неаполитанцы также получили право на одиннадцатиметровый, но тогда Инсинье не смог использовать свой шанс.

«Наполи» с середины первого тайма играл в меньшинстве. Красную карточку за удар соперника по лицу получил нападающий Виктор Осимен.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Наполи» — «Венеция» — 2:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 62 — с пенальти (1:0). Эльмас, 72 (2:0).

Нереализованный пенальти: Инсинье, 57 (вратарь)

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 35), Лоботка, Руис (Гаэтано, 72), Инсинье (Петанья, 85), Политано (Лосано, 71), Осимен.

«Венеция»: Мяенпя, Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Эбуэхи (Свобода, 51), Перец (Галацци, 75), Фьордилино (Сигурдссон, 64), Хейманс (Деци, 76), Форте, Ди Мариано (Тессманн, 64), Йонсен.

Предупреждения: Фьордилино, 12. Кальдара, 30. Хейманс, 38. Эбуэхи, 45. Форте, 50. Руис, 52. Чеккарони, 61. Тессманн, 75.

Удаление: Осимен, 23.

Судья: Аурелиано (Италия).

22 августа. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».