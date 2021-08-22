Голевая передача Шомуродова помогла «Роме» победить «Фиорентину», Кокорин остался в запасе

«Рома» в первом туре чемпионата Италии победила «Фиорентину» со счетом 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник римлян Генрих Мхитарян. Также дубль в составе «волков» сделал полузащитник Жорди Верету.

В первых двух голах ассистентом выступал новичок «Ромы» Тэмми Абрахам. Причем оба раза главный арбитр встречи сначала фиксировал офсайд, но после подсказки ВАР менял свое решение.

Во втором тайме Абрахам получил травму и был заменен на Элдора Шомуродова. Это был дебютный официальный матч за «Рому» для экс-форварда «Ростова». И Шомуродов отметился в этой игре голевой передачей.

Отметим, что в начале первого тайма красную карточку получил голкипер «фиалок» Бартломей Драговски за «фол последней надежды». Во второй половине составы уровнялись после удаления полузащитника римлян Николо Дзаньоло.

Российский полузащитник «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Напомним, что «Рома» проводила первый матч под руковдством нового главного тренера Жозе Моуринью.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Рома» — «Фиорентина» — 3:1 (1:0)

Голы: Мхитарян, 26 (1:0). Миленкович, 60 (1:1). Верету, 64 (2:1). Верету, 79 (3:1).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 85), Кристанте, Верету (Бове, 88), Пеллегрини (Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).

«Фиорентина»: Драговски, Бираги, Венути (Сапонара, 84), Миленкович, Игор, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 19), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).

Предупреждения: Пеллегрини, 12. Дзаньоло, 44. Бонавентура, 45. Пульгар, 53.

Удаления: Драговски, 17. Дзаньоло, 52.

Судья: Пайретто (Италия).

22 августа. Рим. Стадион Олимпийский.