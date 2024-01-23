«Наполи» в скором времени объявит о продлении контракта с Политано

«Наполи» на этой неделе объявит о продлении контракта с вингером Маттео Политано, пишет журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны договорились об условиях сделки. Контракт будет заключен в ближайшие дни. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2026/27. Зарплата игрока составит около 3 миллионов евро в год.

Политано играет за «Наполи» с 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро.