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Сегодня, 20:06

«Наполи» в скором времени объявит о продлении контракта с Политано

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Наполи» на этой неделе объявит о продлении контракта с вингером Маттео Политано, пишет журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны договорились об условиях сделки. Контракт будет заключен в ближайшие дни. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2026/27. Зарплата игрока составит около 3 миллионов евро в год.

Политано играет за «Наполи» с 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро.

ФК Наполи
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 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
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 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
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