«Ювентус» хочет купить у «Аталанты» Копмайнерса

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Теуна Копмайнерса. Переход может состояться летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб готов предложить 40 миллионов евро плюс бонусы за 25-летнего голландца. Цель «Ювентуса» в том, чтобы согласовать переход после завершения зимнего трансферного окна, чтобы заполучить игрока после окончания сезона.

В этом сезоне Компайнерс сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.