«Наполи» сыграл вничью с «Миланом». Последний раз неаполитанцы побеждали месяц назад

«Наполи» в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Миланом» со счетом 1:1.

На гол Ирвинга Лосано хозяева ответили точным ударом Джакомо Бонавентуры.

Неаполитанцы не могут победить во всех турнирах с 23 октября, когда обыграли «Зальцбург» в Лиге чемпионов (3:2).

Миланцы с 14 очками занимают 13-е место, подопечные Анчелотти с 20 очками на седьмой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Милан» — «Наполи» — 1:1 (1:1)

Голы: Лосано, 24 (0:1). Бонавентура, 29 (1:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Билья (Калабрия, 73), Бонавентура, Крунич, Лукас Пакета, Ребич (Кессье, 46), Пентек (Леан, 85).

«Наполи»: Мерет, Максимович, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Эльмас, Кальехон (Мертенс, 59), Инсинье (Юнес, 65), Лосано (Льоренте, 83).

Предупреждения: Лукас Пакета, 26. Эльмас, 69. Эрнандез, 73. Юнес, 77. Конти, 90.

Судья: Орсато (Италия).

23 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».