«Наполи» продлил контракт с полузащитником Замбо-Ангисса

«Наполи» продлил контракт с камерунским полузащитником Андре Замбо-Ангисса. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года, сообщает сайт клуба.

Также в договоре предусмотрена опция продления соглашения еще на два года.

Прошлый сезон 26-летний камерунец провел в итальянском клубе на правах аренды из «Фулхэма». Летом неаполитанцы выкупили права на игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Замбо-Ангисса попал в состав сборной Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре.