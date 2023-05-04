«Наполи» продал все билеты на просмотр гостевого матча с «Удинезе» на домашнем стадионе
Болельщики «Наполи» выкупили все билеты на просмотр гостевого матча с «Удинезе» в 33-м туре серии А на домашнем стадионе.
В этой встрече «Наполи» может досрочно стать чемпионом Италии. Команде Лучано Спаллетти достаточно будет набрать одно очко, не проиграв сопернику. Неаполитанцы могли оформить чемпионство еще в прошлом туре, но не удержали победу над «Салернитаной» (1:1).
После 32 матчей «Наполи» с 79 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Лацио», занимающий вторую строчку, на 15 баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|
3
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
|Интер
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|
5
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
6
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|
7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
10
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
11
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|
12
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|3 : 2
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|2 : 1
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|3 : 3
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|0 : 2
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 0
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|0 : 6
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0
Новости