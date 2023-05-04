Куадрадо летом может покинуть «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, скорее всего, покинет туринскую команду в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира. Футболист может стать свободным агентом.

34-летний колумбиец выступает за «Ювентус» с 2015 года. В первое время он играл за команду на правах аренды из лондонского «Челси», позже — туринцы выкупили права на защитника.

В этом сезоне чемпионата Италии Куадрадо провел 27 матчей, гзабив гол и сделав три результативные передачи.