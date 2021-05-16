«Наполи» претендует на защитника «Вильярреала» Торреса
13:25
«Наполи» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает Calciomercato.
По информации источника, неаполитанцы планируют купить 24-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что испанский клуб готов отпустить игрока за сумму в 30 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Торрес провел 41 матч за «Вильярреал», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/napoli-albiol-consiglia-il-prossimo-acquisto-60347
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