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«Наполи» претендует на защитника «Вильярреала» Торреса

13:25
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«Наполи» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы планируют купить 24-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что испанский клуб готов отпустить игрока за сумму в 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Торрес провел 41 матч за «Вильярреал», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/napoli-albiol-consiglia-il-prossimo-acquisto-60347

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