Фонсека заявил о готовности помочь новому главному тренеру «Ромы» Моуринью
13:44
Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека заявил, что готов помочь советом Жозе Моуринью, который летом возглавит римский клуб.
«Моуринью знает, что может ко мне обратиться за советом», — цитирует Фонсеку football-italia.
В 37 матчах серии А «Рома» набрала 61 балл и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице.
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