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Фонсека заявил о готовности помочь новому главному тренеру «Ромы» Моуринью

13:44

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека заявил, что готов помочь советом Жозе Моуринью, который летом возглавит римский клуб.

«Моуринью знает, что может ко мне обратиться за советом», — цитирует Фонсеку football-italia.

В 37 матчах серии А «Рома» набрала 61 балл и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/

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