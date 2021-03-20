«Наполи» претендует на защитника «Ливерпуля»
«Наполи» интересуется защитником «Ливерпуля» Костасом Цимикасом, сообщает TeamTalk.
По информации источника, 24-летний грек давно входит в сферу интересов неаполитанцев. Сообщается, что итальянский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Цимикас провел 6 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/liverpool-kostas-tsimikas-napoli-renew-transfer-interest
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