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«Наполи» претендует на защитника «Ливерпуля»

06:14
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«Наполи» интересуется защитником «Ливерпуля» Костасом Цимикасом, сообщает TeamTalk.

По информации источника, 24-летний грек давно входит в сферу интересов неаполитанцев. Сообщается, что итальянский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Цимикас провел 6 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.teamtalk.com/news/liverpool-kostas-tsimikas-napoli-renew-transfer-interest

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