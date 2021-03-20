Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Далот хочет остаться в «Милане»

06:58
Теги:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, выступающий за «Милан» на правах аренды, хочет остаться в итальянской команде на постоянной основе, сообщает Todofichajes.

По информации источника, «россонери» готовы выкупить 22-летнего португальца за 20 миллионов евро. Сообщается, что итальянский клуб готов предложить футболисту контракт на 4 года.

В сезоне-2020/21 Далот провел 24 матча за «Милан», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.todofichajes.com/dalot-y-el-milan-una-relacion-a-largo-plazo/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...