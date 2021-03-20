Далот хочет остаться в «Милане»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, выступающий за «Милан» на правах аренды, хочет остаться в итальянской команде на постоянной основе, сообщает Todofichajes.
По информации источника, «россонери» готовы выкупить 22-летнего португальца за 20 миллионов евро. Сообщается, что итальянский клуб готов предложить футболисту контракт на 4 года.
В сезоне-2020/21 Далот провел 24 матча за «Милан», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.todofichajes.com/dalot-y-el-milan-una-relacion-a-largo-plazo/
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