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Роналду и «Аталанта» названы игроком и командой сезона-2019/20 в Италии

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Криштиану Роналду. Фото Gran Gal&amp;#224; del Calcio AIC
Криштиану Роналду. Фото Gran Gal&amp;#224; del Calcio AIC
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«Аталанта» была признана лучшей командой сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации журналистов. По итогам сезона клуб из Бергамо занял третье место в таблице, отстав только от «Ювентуса» и «Интера».

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назван лучшим тренером сезона.

Игроком сезона назван форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Символическая сборная выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма — Робин Гозенс, Стефан де Фрай, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто, Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.

С нынешнего сезона в составе «Аталанты» выступает россиянин Алексей Миранчук.

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