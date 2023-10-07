«Наполи» представил форму с черепами к Хэллоуину
«Наполи» презентовал дополнительный комплект игровой формы, выпущенный специально к Хэллоуину.
Ейнс Каюсте.
Фото ФК «Наполи»
Она выполнена в черном цвете с узорами в виде черепов, что является отсылкой к кладбищу Фонтанель в Неаполе.
Форма «Наполи» с черепами.
Фото ФК «Наполи»
Ожидается, что в этой форме «Наполи» примет «Фиорентину» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет 8 октября и начнется в 21.45 мск.
Хэллоуин отмечается 31 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
10
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
11
|Торино
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
12
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
13
|Дженоа
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
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38 тур
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|- : -
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|- : -
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|- : -
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
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