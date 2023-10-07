«Наполи» представил форму с черепами к Хэллоуину

«Наполи» презентовал дополнительный комплект игровой формы, выпущенный специально к Хэллоуину.

Ейнс Каюсте. Фото ФК «Наполи»

Она выполнена в черном цвете с узорами в виде черепов, что является отсылкой к кладбищу Фонтанель в Неаполе.

Форма «Наполи» с черепами. Фото ФК «Наполи»

Ожидается, что в этой форме «Наполи» примет «Фиорентину» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет 8 октября и начнется в 21.45 мск.

Хэллоуин отмечается 31 октября.