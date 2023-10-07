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Моуринью удивил 19-летнего дебютанта «Ромы» пригласив его на флеш-интервью

Руслан Минаев
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Жозе Моуринью и Франческо Д`Алессио.
Фото Скриншот видеоролика с Twitter-аккаунта &quot;Ромы&quot;.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью удивил полузащитника римлян Франческо Д`Алессио, пригласив его на флеш-интервью после победы над «Серветтом» (4:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

Португалец буквально вытянул проходящего мимо игрока и рассказал историю, связанную с ним.

«Летом, прежде чем дети пойдут в школу. Они часто приходят в «Тригорию» (тренировочный центр «Ромы». — Прим. «СЭ»), потому что хотят увидеть тренировку команды. Тогда Франческо мне сказал: «Когда мне было 7, 8, 9 лет я тоже был среди них и просил пустить меня. Ни один из тренеров не пускал меня».

Я был счастлив за этих детей, после того как открыл ворота и запустил их на базу. Теперь он играет за «Рому» в Лиге Европы на «Олимпико» перед 50 или 60 тысячами болельщиков. Кто пришел из твоей семьи — мама, папа и сестра (обращаясь к игроку)? Отлично! Поэтому мне больше нечего добавить», — сказал Моуринью и оставил Д`Алессио один на один с журналистом.

«Спасибо, Мистер», — закончил интервью Д`Алессио.

19-летний хавбек Д`Алессио дебютировал за «Рому» в матче с «Серветтом», проведя на поле 13 минут.

Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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