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«Наполи» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии из «Динамо» Батуми

Виктория Кравченко
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Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды 1 июля.

«Добро пожаловать, Хвича», — говорится в сообщении в соцсетях «Наполи».

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
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