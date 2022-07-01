«Наполи» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии из «Динамо» Батуми

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.