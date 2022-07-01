«Наполи» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии из «Динамо» Батуми
Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды 1 июля.
«Добро пожаловать, Хвича», — говорится в сообщении в соцсетях «Наполи».
Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
Welcome Khvicha ?— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 1, 2022
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/f9WjK8huGB
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