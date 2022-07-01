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Семин — о переходе Кварацхелии в «Наполи»: «Хвича — талантливый футболист. Он принял правильное решение»

Семин отреагировал на переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи»
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи».

«Если поступило такое предложение, то почему бы не согласиться на него. Я думаю, он принял правильное решение, для него это хорошая возможность и у него есть все шансы заиграть в «Наполи». Футболист он талантливый, способный, к тому же его знает тренер «Наполи», и сейчас как раз освободится место полузащитника», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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