Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи».

«Если поступило такое предложение, то почему бы не согласиться на него. Я думаю, он принял правильное решение, для него это хорошая возможность и у него есть все шансы заиграть в «Наполи». Футболист он талантливый, способный, к тому же его знает тренер «Наполи», и сейчас как раз освободится место полузащитника», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.