«Интер» объявил о подписании Онаны
«Интер» объявил о подписании вратаря Андре Онаны.
Клуб не сообщил подробности трансфера. Однако по сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, камерунец перешел в миланский клуб бесплатно и подписал 5-летний контракт.
26-летний Онана в минувшем сезоне провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль.
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|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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|0
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|0-0
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15
|Сампдория
|0
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|0
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|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
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18
|Лечче
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|0
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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