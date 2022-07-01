«Интер» объявил о подписании Онаны

«Интер» объявил о подписании вратаря Андре Онаны.

Клуб не сообщил подробности трансфера. Однако по сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, камерунец перешел в миланский клуб бесплатно и подписал 5-летний контракт.

26-летний Онана в минувшем сезоне провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль.