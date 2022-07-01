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«Интер» объявил о подписании Онаны

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» объявил о подписании вратаря Андре Онаны.

Клуб не сообщил подробности трансфера. Однако по сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, камерунец перешел в миланский клуб бесплатно и подписал 5-летний контракт.

26-летний Онана в минувшем сезоне провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль.

Источник: https://www.inter.it/en/news/2022/07/01/andre-onana-inter.html
Андре Онана
Футбол
ФК Аякс
ФК Интер (Интернационале)
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