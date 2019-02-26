"Наполи" подписал контракты с Меретом и Карнезисом

"Наполи" заключил контракты с вратарями Алексом Меретом и Орестисом Карнезисом, арендованными у "Сампдории", сообщает Calcio e Finanza.

Оба голкипера были взяты в аренду прошлым летом с правом первоочередного выкупа. Согласно заявлению, сделанному обоими клубами, условия перехода вратарей были согласованы еще 1 февраля. Отмечается, что за Мерета и Карнезиса "Наполи" заплатил 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Мерет сыграл 11 матчей за "Наполи", 6 из которых провел "насухо". В оставшихся пяти играх он пропустил семь мячей. На счету Карнезиса шесть поединков, в четырех из которых он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом два гола.