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«Наполи» подаст апелляцию на техническое поражение в матче против «Ювентуса»

14:40
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«Наполи» готовит апелляцию на решение присудить клубу техническое поражение за неявку на матч против «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы также обжалуют решение суда снять с команды 1 очко. Спортивный апелляционный суд рассмотрит заявление «адзурри» либо в конце октября, либо в начале ноября.

Напомним, Спортивный суд засчитал «Наполи» техническое поражение за неявку на матч против «Ювентуса». Неаполитанцы объяснили свое отсутствие в Турине тем, что местные власти запретили им лететь на игру.

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