«Наполи» подаст апелляцию на техническое поражение в матче против «Ювентуса»
«Наполи» готовит апелляцию на решение присудить клубу техническое поражение за неявку на матч против «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Неаполитанцы также обжалуют решение суда снять с команды 1 очко. Спортивный апелляционный суд рассмотрит заявление «адзурри» либо в конце октября, либо в начале ноября.
Напомним, Спортивный суд засчитал «Наполи» техническое поражение за неявку на матч против «Ювентуса». Неаполитанцы объяснили свое отсутствие в Турине тем, что местные власти запретили им лететь на игру.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.