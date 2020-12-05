«Наполи» подал третью апелляцию на присуждение поражения в матче с «Ювентусом»
«Наполи» подал еще одну апелляцию для оспаривания поражения «Ювентусу» после того, как команда пропустила матч из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
Неаполитанцам было засчитано поражение 0:3 в игре 3-го тура серии А, а также лишились одного очка, так как местные органы здравоохранения запретили им выезжать из региона.
Теперь «Наполи» официально подал третью апелляцию в Олимпийский комитет Италии. Слушания и приговор ожидаются 18 декабря. Если суд удовлетворит аппеляцию, то единственная дата для переигровки матча — 13 января.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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