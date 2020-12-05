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«Наполи» подал третью апелляцию на присуждение поражения в матче с «Ювентусом»

13:09
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«Наполи» подал еще одну апелляцию для оспаривания поражения «Ювентусу» после того, как команда пропустила матч из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

Неаполитанцам было засчитано поражение 0:3 в игре 3-го тура серии А, а также лишились одного очка, так как местные органы здравоохранения запретили им выезжать из региона.

Теперь «Наполи» официально подал третью апелляцию в Олимпийский комитет Италии. Слушания и приговор ожидаются 18 декабря. Если суд удовлетворит аппеляцию, то единственная дата для переигровки матча — 13 января.

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