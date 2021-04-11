«Наполи» победил «Сампдорию», «Лацио» обыграл «Верону»
«Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии в гостях победил «Сампдорию» со счетом 2:0. Голы забили Фабиан Руис и Виктор Осимен.
«Наполи» занимает четвертое место в таблице. «Сампдория» — 10-я.
В другом матче тура «Лацио» также на чужом поле обыграл «Верону» со счетом 1:0. Гол на 90+2-й минуте встречи забил Сергей Милинкович-Савич.
«Лацио» занимает шестое место. «Верона» — восьмая.
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
«Сампдория» — «Наполи» — 0:2 (0:1)
Голы: Руис, 35 (0:1). Осимен, 87 (0:2).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Янкто (Верре, 86), Торсби, Квальярелла (Бальде, 67), Габбьядини, Дамсгор (Лерис, 86).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 74), Демме, Руис (Бакайоко, 90), Инсинье (Эльмас, 90), Политано (Лосано, 74), Осимен.
Предупреждения: Манолас, 24. Кулибали, 46. Лосано, 78.
Судья: Валери (Италия).
11 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Верона» — «Лацио» — 0:1 (0:0)
Гол: Милинкович-Савич, 90+2.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко (Чеккерини, 76), Давидович, Маньяни, Мигел Велозу (Илич, 69), Лазович, Стураро, Дзакканьи (Бесса, 76), Барак (Калинич, 85), Лазанья (Сальседо, 85).
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Лукас (Пароло, 83), Луис Альберто (Лулич, 75), Акпа-Акпро (Эскаланте, 83), Фарес (Перейра, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Муричи, 68), Иммобиле.
Предупреждения: Кайседо, 49. Луис Альберто, 72.
Судья: Киффи (Италия).
11 апреля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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