Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» победил «Сампдорию», «Лацио» обыграл «Верону»

17:57
Теги:

«Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии в гостях победил «Сампдорию» со счетом 2:0. Голы забили Фабиан Руис и Виктор Осимен.

«Наполи» занимает четвертое место в таблице. «Сампдория» — 10-я.

В другом матче тура «Лацио» также на чужом поле обыграл «Верону» со счетом 1:0. Гол на 90+2-й минуте встречи забил Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» занимает шестое место. «Верона» — восьмая.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

«Сампдория» — «Наполи» — 0:2 (0:1)

Голы: Руис, 35 (0:1). Осимен, 87 (0:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Янкто (Верре, 86), Торсби, Квальярелла (Бальде, 67), Габбьядини, Дамсгор (Лерис, 86).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 74), Демме, Руис (Бакайоко, 90), Инсинье (Эльмас, 90), Политано (Лосано, 74), Осимен.

Предупреждения: Манолас, 24. Кулибали, 46. Лосано, 78.

Судья: Валери (Италия).

11 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Верона» — «Лацио» — 0:1 (0:0)

Гол: Милинкович-Савич, 90+2.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко (Чеккерини, 76), Давидович, Маньяни, Мигел Велозу (Илич, 69), Лазович, Стураро, Дзакканьи (Бесса, 76), Барак (Калинич, 85), Лазанья (Сальседо, 85).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Лукас (Пароло, 83), Луис Альберто (Лулич, 75), Акпа-Акпро (Эскаланте, 83), Фарес (Перейра, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Муричи, 68), Иммобиле.

Предупреждения: Кайседо, 49. Луис Альберто, 72.

Судья: Киффи (Италия).

11 апреля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...