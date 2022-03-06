«Интер» готов предложить Дибале 5-летний контракт на 7,5 миллионов евро в год

«Интер» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

По данным La Gazzetta dello Sport, в ближайшие дни генеральный директор миланцев Беппе Маротта встретится с агентом футболиста. Эта встреча состоится до переговоров между представителем аргентинца и руководством «Ювентуса» о новом контракте.

«Интер» готов предложить форварду 5-летний контракт на сумму 7,5 миллионов евро, что больше, чем «Ювентус», который готов дать Дибале 3-летний контракт на 7 млн евро в год.

28-летний футболист выступает за команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.