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«Наполи» передумал возвращаться к тренировкам из-за коронавируса. Это планировалось сделать 25 марта

09:10
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«Наполи» приостановил тренировки своей команды на неопределенный срок на фоне пандемии коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб планировал возобновить их 25 марта.

— Тренировки приостановлены на неопределенное время, — говорится в сообщении. — Дата их возобновления будет зависеть от развития ситуации в области здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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