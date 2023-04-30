Марадона-младший присоединился к фанатам «Наполи» перед возможным золотым матчем против «Салернитаны»

Сын Диего Марадоны, Диего Марадона-младший приехал на матч «Наполи» — «Салернитана» в 32-м туре серии А.

Ранее «Лацио», занимающий вторую строчку в таблице, уступил в матче 32-го тура «Интеру». Теперь отрыв «Наполи» от второго места может увеличиться до 20 очков, что позволит неаполитанцам досрочно завоевать чемпионский титул.

«Наполи» может выиграть серию А впервые с сезона-1989/90, когда за команду выступал Диего Марадона-старший.