«Наполи» отказался от общения с прессы после поражения от «Аталанты»

Руководство «Наполи» приняло решение полностью отказаться от общения с прессой на неопределенный срок, сообщает Football Italia. Клуб также запретил давать интервью главному тренеру Дженнаро Гаттузо и футболистам.

Данное решение может быть связано с участившимися разговорами об отставке Гаттузо.

Сегодня, 21 февраля, неаполитанцы уступили «Аталанте» в матче 23-го тура серии A. В таблице «Наполи» занимает седьмое место. В Лиге Европы итальянская команда уступила «Гранаде» (0:2) в первой игре 1/16 финала 18 февраля, а 10 февраля «Наполи» вылетел из Кубка Италии, уступив в полуфинале «Аталанте» (0:0, 1:3).