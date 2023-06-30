«Наполи» объявил об уходе спортивного директора Джунтоли

«Наполи» объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Кристиано Джунтоли.

«Наполи» хотел бы поблагодарить Джунтоли за восемь лет сотрудничества с президентом Аурелио Де Лаурентисом, генеральным директором Андреа Кьявелли и тренерами, которые руководили командой", — написала пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Джунтоли займет аналогичную должность в «Ювентусе».

Джунтоли работал в «Наполи» с 2015 года. До этого он был спортивным директором «Специи» и «Карпи».

В прошедшем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. «Ювентус» финишировал на седьмой строчке.