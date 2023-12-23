«Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года

«Виктор и «Наполи» вместе до 2026 года», — передает пресс-служба команды в соцсетях.

В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

«Наполи» после 16 туров располагается на шестой строчке с 27 очками.