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Сегодня, 17:23

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 12 матчей

Виктория Кравченко
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«Ювентус» в гостях обыграл «Фрозиноне» в матче 17-го тура серии А — 2:1. Туринская команда не проигрывает на протяжении 12 матчей подряд.

«Ювентус» в последний раз проиграл 23 сентября в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:4). На протяжении последующих 12 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верона» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монца» (2:1), «Наполи» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

Также команда сыграла вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Свой следующий матч «Ювентус» проведет в субботу, 30 декабря.

После 17 туров серии А туринцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
5
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 2
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 0 : 1
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 1 : 2
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 - : -
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
23.12 20:00
Интер – Лечче
 - : -
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 - : -
23.12 22:45
Рома – Наполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 15 1 3
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