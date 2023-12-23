«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»
«Ювентус» в гостях обыграл «Фрозиноне» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У победителей отметились Кенан Йылдыз и Душан Влахович. Еще один мяч серба на 90-й минуте не был засчитан из-за офсайда.
У хозяев единственный мяч забил Хайме Баэс.
«Ювентус» набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне» с 19 баллами располагается на 14-й строчке.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
5
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|16
|8
|2
|6
|28-19
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|15
|1
|3
Новости