«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»

«Ювентус» в гостях обыграл «Фрозиноне» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У победителей отметились Кенан Йылдыз и Душан Влахович. Еще один мяч серба на 90-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

У хозяев единственный мяч забил Хайме Баэс.

«Ювентус» набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне» с 19 баллами располагается на 14-й строчке.