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Сегодня, 16:37

«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»

Виктория Кравченко
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«Ювентус» обыграл&amp;quot;Фрозиноне&amp;quot; - 2:1.
Фото Reuters

«Ювентус» в гостях обыграл «Фрозиноне» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У победителей отметились Кенан Йылдыз и Душан Влахович. Еще один мяч серба на 90-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

У хозяев единственный мяч забил Хайме Баэс.

«Ювентус» набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне» с 19 баллами располагается на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 14:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
1:2
Ювентус

Источник: Таблица серии А
ФК Фрозиноне
ФК Ювентус
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
5
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Эмполи – Лацио
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22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
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22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
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