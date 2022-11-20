«Наполи» не планирует отпускать защитника Кима

Руководство «Наполи» планирует продлить контракт с корейским защитником Ким Мин Чжэ, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Футболист не покинет клуб в январе, несмотря на слухи.

Текущее соглашение 26-летнего игрока с итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Ким сыграл за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Защитник был вызван в сборную Южной Кореи на чемпионат мира-2022 в Катаре.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Южной Кореи сыграет в группе с Уругваем, Ганой и Португалией. В первом матче корейцы встретятся с уругвайцами 24 ноября (16:00).