«Наполи» нанес «Торино» шестое поражение подряд

«Наполи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил «Торино» — 2:1. В составе хозяев отличились Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, у гостей забил Симоне Эдера.

«Наполи» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Дженнаро Гаттузо одержала третью победу подряд. «Торино» (27) — 15-й. Туринцы потерпели шестое поражение кряду.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Наполи» — «Торино» — 2:1 (1:0)

Голы: Манолас, 19 (1:0). Ди Лоренцо, 82 (2:0). Эдера, 90+1 (2:1).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Аллан, 80), Руис, Инсинье, Милик (Мертенс, 74), Политано (Эльмас, 84).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Эдера, 84), Базелли (Мейте, 66), Лукич, Дзадза (Верди, 83), Белотти.

Предупреждения: Ринкон, 36. Дзадза, 40. Ансальди, 90+2. Аллан, 90+3.

Судья: Мариани (Италия).

29 февраля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».