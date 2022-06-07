«Наполи» намерен подписать защитника «Брайтона» Остигарда

«Наполи» ведет переговоры по трансферу защитника «Брайтона» Лео Остигарда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанцы предлагают 3 миллиона евро за 22-летнего норвежца. Английский клуб хочет получить за футболиста больше, но в «Наполи» уверены, что смогут достигнуть договоренности по трансферу.

С января 2022 года Остигард выступал за «Дженоа» на правах аренды. На его счету 1 гол в 15 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.