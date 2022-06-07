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Сегодня, 10:15

Матич пройдет медосмотр для перехода в «Рому» в июле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник Неманья Матич в ближайшее время завершит свой переход в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний серб пройдет медосмотр для завершения сделки в июле. Футболист скоро подпишет контракт с римлянами до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

С июля 2017 года Матич выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Игрок официально покинет клуб и станет свободным агентом 1 июля, когда истечет срок действия его контракта.

Неманья Матич
Футбол
ФК Рома
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
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Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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