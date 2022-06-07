Матич пройдет медосмотр для перехода в «Рому» в июле

Полузащитник Неманья Матич в ближайшее время завершит свой переход в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний серб пройдет медосмотр для завершения сделки в июле. Футболист скоро подпишет контракт с римлянами до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

С июля 2017 года Матич выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Игрок официально покинет клуб и станет свободным агентом 1 июля, когда истечет срок действия его контракта.