Гасперини в ближайшее время может покинуть «Аталанту»

Главный тренер Джан Пьеро Гасперини может покинуть «Аталанту», сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, 7 июня 64-летний итальянец проведет пресс-конференцию, на которой может объявить об уходе.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» рассматривает в качестве замены Гасперини Ивана Юрича из «Торино» и Игора Тудора из «Вероны».

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице серии А и не смогла выйти в еврокубки.