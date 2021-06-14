Буффон договорился о возвращении в «Парму»
08:35
Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в «Парму», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 43-летний итальянец согласовал контракт с клубом до конца 2023 года, о сделке официально объявят на этой неделе.
Done deal and confirmed! Gigi #Buffon return to #Parma: he will sign a contract until 2023 this week. No surprise here since Saturday afternoon. #transfers https://t.co/GMqSdwPz3S— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 14, 2021
Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По итогам минувшего сезона «Парма» вылетела в серию B.
Читайте также
Хоккеисты в отпуске: Панарин и Капризов уехали на родину, Овечкин на частном самолете улетел в Турцию
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю