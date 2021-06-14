Буффон договорился о возвращении в «Парму»

Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в «Парму», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 43-летний итальянец согласовал контракт с клубом до конца 2023 года, о сделке официально объявят на этой неделе.

Done deal and confirmed! Gigi #Buffon return to #Parma: he will sign a contract until 2023 this week. No surprise here since Saturday afternoon. #transfers https://t.co/GMqSdwPz3S — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 14, 2021

Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По итогам минувшего сезона «Парма» вылетела в серию B.