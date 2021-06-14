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Буффон договорился о возвращении в «Парму»

08:35
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в «Парму», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 43-летний итальянец согласовал контракт с клубом до конца 2023 года, о сделке официально объявят на этой неделе.

Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По итогам минувшего сезона «Парма» вылетела в серию B.

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Иван Торопцев все материалы автора
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