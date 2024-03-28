«Наполи» может подписать новый контракт с Кварацхелией

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может подписать новый контракт с командой в ближайшее время, сообщает Football Italia.

По данным источника, новое соглашение футболиста с итальянским клубом будет рассчитано до лета 2029 года. Нынешний контракт заканчивается в июне 2027-го.

В текущем сезоне футболист провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач.

Трансферная стоимость игрока — 80 миллионов евро.