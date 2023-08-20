«Наполи» купил у «Бари» форварда Шеддири и отдал его в аренду в «Фрозиноне»
«Наполи» объявил о приобретении нападающего Валид Шеддира у «Бари».
Пресс-служба клуба сообщила, что 25-летний игрок сразу был отдан в аренду в «Фрозиноне» до 30 июня 2024 года.
Футболист сборной Марокко в сезоне-2022/23 сыграл за «Бари» 38 матчей, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: ФК Наполи
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|
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|
15
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|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
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17
|Эмполи
|1
|0
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|0
|
18
|Фрозиноне
|1
|0
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|1
|1-3
|0
|
19
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|1
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
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|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
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|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
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|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Болонья – Милан
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