«Наполи» — «Интер»: видеообзор Суперкубка Италии
«Интер» одержал победу над «Наполи» в финальном матче Суперкубка Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
С 60-й минуты встречи неаполитанцы играли в меньшинстве. Нападающий команды Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля. Победу «Интеру» в этом матче принес гол Лаутаро Мартинеса на 90+1-й минуте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|21
|4
|6
|11
|20-36
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
Результаты / календарь
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38 тур
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|19
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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