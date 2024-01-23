«Наполи» — «Интер»: видеообзор Суперкубка Италии

«Интер» одержал победу над «Наполи» в финальном матче Суперкубка Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

С 60-й минуты встречи неаполитанцы играли в меньшинстве. Нападающий команды Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля. Победу «Интеру» в этом матче принес гол Лаутаро Мартинеса на 90+1-й минуте.