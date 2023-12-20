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Сегодня, 00:58

«Наполи» крупно проиграла «Фрозиноне» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Наполи» потерпел поражение от «Фрозиноне» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 0:4. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

На 37-й минуте встречи Джованни Симеоне открыл счет, но гол отменил ВАР из-за игры рукой. После перерыва Энцо Барренечеа вывел гостей вперед, а спустя 5 минут Джузеппе Казо удвоил преимуещство. В добавленной время Валид Чеддира реализовал пенальти, а Абду Харруи забил с игры, доведя счет до разгромного.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Салернитана».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:4
Фрозиноне

Футбол
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
2
1
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1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
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Рома

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