«Наполи» крупно проиграла «Фрозиноне» в Кубке Италии

«Наполи» потерпел поражение от «Фрозиноне» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 0:4. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

На 37-й минуте встречи Джованни Симеоне открыл счет, но гол отменил ВАР из-за игры рукой. После перерыва Энцо Барренечеа вывел гостей вперед, а спустя 5 минут Джузеппе Казо удвоил преимуещство. В добавленной время Валид Чеддира реализовал пенальти, а Абду Харруи забил с игры, доведя счет до разгромного.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Салернитана».