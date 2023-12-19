Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Миранчуку нужно покинуть «Аталанту»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Миранчуку нужно переходить в равнозначный «Аталанте» итальянский клуб. В «Торино» Алексей неплохо выглядел. Миранчуку нужна игровая практика, нельзя просто сидеть на лавке из-за капризов тренера. Алексею лучше уйти в аренду», — цитирует Наумова «РБ Спорт».
Миранчук забил гол в концовке матча с «Салернитаной» (4:1) в 16-м туре чемпионата Италии.
Источник: РБ Спорт
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